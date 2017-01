Sovrappesare azionario Europa e USA - Edmond de Rothschild Asset Management

di Edoardo Fagnani

4 gen 2017 ore 14:37

Benjamin Melman, Head of Asset Allocation and Sovereign Debt di Edmond de Rothschild Asset Management, ha confermato l'indicazione di sovrappesare le azioni in portafoglio, dando maggiore spazio all'Europa e agli Stati Uniti.

In particolare, il gestore ritiene che l'azionariato europeo sia meglio posizionato per beneficiare di una ripresa globale e del rafforzamento del dollaro, ipotizzando che nel corso dell'anno non si concretizzino i temuti rischi politici.

