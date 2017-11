Société Générale, utile in calo nei primi nove mesi del 2017

di Edoardo Fagnani

3 nov 2017 ore 09:10

Société Générale ha terminato i primi nove mesi del 2017 con un utile netto di 2,74 miliardi di euro, in contrazione del 21,4% rispetto ai 3,48 miliardi ottenuti nello stesso periodo dello scorso esercizio, in conseguenza ad accantonamenti per conteziosi legali. Escludendo le voci straordinarie l’utile netto sarebbe cresciuto del 16,9% a 3,62 miliardi di euro. In flessione dell’8% i proventi operativi, che sono scesi da 19,17 miliardi a 17,63 miliardi di euro.

A fine settembre il Common equity Tier 1 sulla base dei parametri di Basilea3 era pari all’11,7%, rispetto all’11,5% di inizio anno. L’attivo ponderato per il rischio era sceso a 352,9 miliardi di euro.

