Segno più per i future USA. Brilla Gilead Sciences

di Edoardo Fagnani

28 ago 2017 ore 14:58

In frazionale rialzo i future a Wall Street a pochi minuti dall’avvio delle contrattazioni. Il derivato sul Dow Jones e quello sull’S&P500 guadagnano lo 0,2%. Variazione simile per il Nasdaq100 (+0,3%).

Previsto un avvio di giornata positivo per Gilead Sciences (+1,3% in preapertura): la società biotech ha annunciato l’intenzione di acquisire Kite Pharma per un ammontare di 11 miliardi di dollari, pari a 180 dollari per azione (+29% rispetto al prezzo di chiusura di Kite Pharma nella seduta di venerdì).

