Santander, in rialzo l'utile 2016

di Mauro Introzzi

25 gen 2017 ore 09:02

Santander ha archiviato il 2016 con un utile pari a 6,2 miliardi di euro, in miglioramento del 4% rispetto al 2015. Alla base della crescita - secondo quanto indica la nota del gruppo - la performance nelle commissioni e il miglioramento della qualità del credito, parzialmente controbilanciata da alcune perdite valutarie e un incremento delle imposte in alcuni stati (come Polonia e Regno Unito).

Depurando i conti dalle componenti non ricorrenti e dalle dinamiche sui cambi l'utile per azione sarebbe salito del 12% su base annua.

