Renault, ricavi e utile in forte aumento nel 2016

di Edoardo Fagnani

10 feb 2017 ore 09:30

Renault ha chiuso il 2016 con ricavi per 51,24 miliardi di euro, in aumento del 13,1% rispetto ai 45,33 miliardi ottenuti nell’esercizio precedente. A parità di tassi di cambio i ricavi sarebbero cresciuti del 17%. La società automobilistica francese ha terminato lo scorso anno con un utile netto di 3,42 miliardi di euro, in aumento del 19,7% rispetto ai 2,82 miliardi del 2015. L’utile per azione è stato di 12,57 euro.

A fine 2016 la posizione finanziaria netta del settore “Automotive” era positiva per 2,72 miliardi di euro. Il flusso di cassa generato dalle attività automobilistiche nell’intero esercizio è stato pari a 1,11 miliardi di euro.

Per l’intero 2017 i vertici della società francese prevedono un incremento dei ricavi e della marginalità, oltre alla generazione di un flusso di cassa positivo nel segmento “Automotive”.

Il management ha proposto la distribuzione di un dividendo di 3,15 euro per azione

Questo scritto è redatto a solo scopo informativo, può essere modificato in qualsiasi momento e NON può essere considerato sollecitazione al pubblico risparmio. Il sito web non garantisce la correttezza e non si assume la responsabilità in merito all’uso delle informazioni ivi riportate.