Il record di Wall Street a quota 23 mila punti. Pieno di utili per le banche (Corriere della Sera)

di Edoardo Fagnani

18 ott 2017 ore 07:40

Il Corriere della Sera ha analizzato l’andamento del mercato azionario statunitense, segnalando che ieri il Dow Jones ha toccato quota 23mila punti per la prima volta nella storia.

Curiosamente questo livello è stato raggiunto alla vigilia del trentennale del grande crollo di Wall Street. Il 19 ottobre 1987, in quello che è passato alla storia come il lunedì nero delle borse, il Dow Jones perse in una sola giornata il 22,6% del proprio valore, trascinando al ribasso tutti i mercati azionari mondiali. Oggi la situazione è completamente ribaltata: il quotidiano ha ricordato che da inizio anno il Dow Jones segna un progresso del 13,2%, performance che sale al 19,2% dall’elezione di Donald Trump.

Il Corriere della Sera ha evidenziato che “a spingere gli indici americani, nelle ultime settimane, hanno contribuito i risultati aziendali del terzo trimestre”, in particolare quelli degli istituti bancari, come hanno confermato ieri i numeri di Goldman Sachs e di Morgan Stanley.

