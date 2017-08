Pochi spunti a Wall Street. Male Expedia

di Edoardo Fagnani

29 ago 2017 ore 07:08

Indici contrastati a Wall Street nella prima seduta della settimana.

Il Dow Jones ha registrato una minima flessione dello 0,02% a 21.808 punti. Segno più, invece, per l’S&P500 (+0,05% a 2.444 punti). Performance migliore per il Nasdaq che è salito dello 0,28% a 6.283 punti. Pessima giornata per Expedia (-4,52% a 142,52 dollari): il gruppo dei viaggi online è stato penalizzato dalla notizia dell'uscita del direttore generale Dara Khosrowshahi, dato come prossimi amministratore delegato di Uber. Buona seduta per Gilead Sciences (+1,23% a 74,7 dollari): la società biotech ha annunciato l’intenzione di acquisire Kite Pharma per un ammontare di 11 miliardi di dollari, pari a 180 dollari per azione (+29% rispetto al prezzo di chiusura di Kite Pharma nella seduta di venerdì).

Il prezzo del petrolio è sceso sotto i 47 dollari al barile. L'oro ha superato i 1.315 dollari.

