Peugeot tratta la fusione con Opel (Corriere della Sera)

di Mauro Introzzi

15 feb 2017 ore 07:05

Il quotidiano scrive che il gruppo francese PSA, che produce i marchi Peugeot, Citroën e Ds, sarebbe in trattative con il colosso Usa General Motors per rilevare Opel (tedesco) e Vauxhall (nome britannico per le stesse auto), ossia le attività europee del gigante americano. Lo ha confermato la stessa società transalpina che così raggiungerebbe le dimensioni ormai necessarie per competere a livello mondiale, diventando il secondo gruppo europeo dietro a Volkswagen e davanti a Renault.

Questo scritto è redatto a solo scopo informativo, può essere modificato in qualsiasi momento e NON può essere considerato sollecitazione al pubblico risparmio. Il sito web non garantisce la correttezza e non si assume la responsabilità in merito all’uso delle informazioni ivi riportate.