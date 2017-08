Minimi rialzi a Wall Street. Janet Yellen non si sbilancia

di Edoardo Fagnani

25 ago 2017 ore 22:17

Indici in frazionale progresso a Wall Street nell’ultima seduta della settimana. Riflettori accesi sui discorsi di Janet Yellen (FED) e Mario Draghi (BCE) all’annuale simposio a Jackson Hole. La numero uno della banca centrale statunitense non ha fornito indicazioni in merito alle linee guida della politica monetaria dell’istituto.

Il Dow Jones ha recuperato lo 0,14% a 21.814 punti. Progresso simile per l’S&P500 (+0,17% a 2.443 punti). Segno più anche per il Nasdaq che è salito dello 0,12% a 6.266 punti. Chiusura negativa per Twitter (-1,42% a 16,65 dollari): gli analisti di Jefferies hanno peggiorato il rating sul social netwrok, portandolo da “Buy” (acquistare) a “Hold” (mantenere).

Il prezzo del petrolio ha sfiorato i 48 dollari al barile. L'oro ha superato i 1.295 dollari.

Questo scritto è redatto a solo scopo informativo, può essere modificato in qualsiasi momento e NON può essere considerato sollecitazione al pubblico risparmio. Il sito web non garantisce la correttezza e non si assume la responsabilità in merito all’uso delle informazioni ivi riportate.