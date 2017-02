Michelin, utile in aumento nel 2016. Dividendo 2017 di 3,25 euro

di Edoardo Fagnani

14 feb 2017 ore 08:36

Michelin ha chiuso il 2016 con ricavi per 20,91 miliardi di euro, in flessione dell’1,4% rispetto ai 21,12 miliardi realizzati nell’esercizio precedente, in conseguenza all’andamento sfavorevole dei tassi di cambio e al peggiore mix di prodotti. In aumento, invece, l’utile netto che è cresciuto da 1,16 miliardi a 1,67 miliardi di euro. L’utile per azione è pari a 9,21 euro.

A fine 2016 l’indebitamento netto di Michelin era sceso a 944 milioni di euro. Nell’esercizio appena concluso le attività operative dell’azienda hanno generato un flusso di cassa di 1,02 miliardi di euro, mentre gli investimenti sono stati pari a 1,81 miliardi.

Per l’esercizio in corso i vertici dell’azienda francese prevedono volumi in crescita in linea con il trend del mercato, un risultato operativo non inferiore al quello ottenuto lo scorso anno (a parità di tassi di cambio) e un flusso di cassa di oltre 900 milioni.

Il management ha proposto la distribuzione di un dividendo di 3,25 euro per azione, che equivale al 36.5% dell’utile realizzato.

