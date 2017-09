May: transizione di 2 anni per la Brexit

di Mauro Introzzi

22 set 2017 ore 16:56

C'era grande attesa per il discorso di Theresa May sulla Brexit programmato per oggi. Il premier britannico, nel corso del summit di Firenze, ha dichiarato che servirà un periodo, probabilmente di un paio di anni a partire da marzo 2019 (data di scadenza dei negoziati), per attuare gli accordi di uscita della Gran Bretagna dell'Unione Europea.

Il Regno Unito, che secondo la May non si è mai sentita davvero parte dell'UE, ha deciso di lasciare l'unione ma intende restare partner dei Paesi europei in tutti i campi rilevanti: "dall'economia, alla lotta contro il terrorismo, al tema dell'emergenza immigrazione".

La premier ha dichiarato che Gran Bretagna e Ue dovranno essere “creativi nello stabilire una nuova relazione dopo la Brexit".

