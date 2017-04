Le elezioni francesi spingono anche i mercati Usa

di Mauro Introzzi

24 apr 2017 ore 16:22

Apertura in rialzo per i principali indici americani. Anche le borse Usa beneficiano dell'esito delle consultazioni presidenziali francesi, che hanno visto uscire vincitori il leader del movimento En Marche! Emmanuel Macron (con il 23,9% dei voti) e la numero uno del Front National Marine Le Pen (al 21,4%). I due candidati si affronteranno nel ballottaggio del prossimo 7 maggio, ma i sondaggi danno ora in vantaggio l'europeista Macron.

Dopo circa un'ora di contrattazioni il Dow Jones sale dell'1,1% a 20.774 punti mentre lo Standard & Poor's 500 sale dell'1,09% a 2.374 punti. Bene anche il Nasdaq, in salita dell'1,2% a 5.981 punti.



Tra i titoli sotto la lente sale dell'1,51% Halliburton. Il titolo del gruppo petrolifero ha presentato prima dell'avvio delle contrattazioni una trimestrale migliore delle attese.

