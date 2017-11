La FED non scalda Wall Street. Indici contrastati

di Edoardo Fagnani

2 nov 2017 ore 06:52

Indici senza direzione a Wall Street nella seduta di ieri. Come nelle attese, la FED ha confermato la propria politica monetaria e ha deciso di non modificare i tassi di interesse: il saggio di riferimento resta fissato in un intervallo compreso tra l’1% e l’1,25%. La Banca Centrale Statunitense non esclude la possibilità di procedere con un incremento dei tassi di interesse nella prossima riunione di dicembre.

Il Nasdaq ha subito una flessione dello 0,17% a 6.717 punti, dopo aver fissato il nuovo massimo storico a 6.760 punti in avvio di giornata. Il Dow Jones è salito dello 0,25% a 23.435 punti, dopo aver migliorato a 23.518 punti il massimo storico. Segno più anche per l’S&P500 (+0,16% a 2.579 punti, con il nuovo massimo storico a 2.588 punti). Spicca il balzo di US Steel (+7,82% a 27,3 dollari): i dati del terzo trimestre 2017 sono risultati migliori delle attese.

Il prezzo del petrolio sceso a 54,5 dollari al barile. L'oro è risalito a 1.275 dollari.

