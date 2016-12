L'Europa chiude il 2016 in rosso. Male Milano, bene Londra

di Mauro Introzzi

30 dic 2016 ore 18:09

Anno in chiaroscuro per i principali mercati europei. L'indice Stoxx Europe 600 index ha perso nel 2016 l'1,2%, nel primo anno in rosso dal 2011. Il balzo del 5,7% registrato nel mese di dicembre non ha portato in attivo il bilancio da inizio anno.



Nell'area del Vecchio Continente, però, ci sono stati mercati con performance positive. Francoforte, per esempio, dove il Dax ha guadagnato nell'anno il 6,9%, o Parigi, che ha chiuso il 2016 comn un progresso del 4,9%. Incredibile Londra, che nonostante la Brexit ha guadagnato il 14% circa.



Male, invece, Piazza Affari. Il mercato italiano, appensantito dal -40% circa dell'indice dei bancari, ha lasciato sul terreno nell'esercizio una decina di punti percentuali. Il FTSEMib è passato da 21.418 punti a 19.234 punti.

