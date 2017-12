Indici Usa: scende solo il Nasdaq. Balzo di General Cable

di Mauro Introzzi

4 dic 2017 ore 16:57

In territorio misto i principali indici di Wall Street dopo quasi un'ora e mezza di contrattazioni. Il Dow Jones sale dello 0,94% a 24.460 punti mentre lo Standard & Poor's 500 avanza dello 0,41% a 2.635 punti. In calo, invece, il Nasdaq, in flessione dello 0,53% a 6.811 punti.

Da segnalare il balzo di General Cable. Il titolo del gruppo attivo nello sviluppo, progettazione, produzione, commercializzazione e distribuzione di cavi in alluminio, rame e fibra ottica per i settori energia, comunicazioni, trasporti, industria, costruzioni e speciali sale di più del 33%. La società sarà rilevata dall'italiana Prysmian.





