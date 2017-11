Indici Usa poco mossi dopo i dati sul lavoro. Bene Apple

di Mauro Introzzi

3 nov 2017 ore 15:57

Con poca direzione i principali indici americani dopo circa un'ora e mezza di contrattazioni e in scia alla diffusione del report sull'occupazione del mese di ottobre. Il Dow Jones scende dello 0,02% a 21.511 punti mentre lo Standard & Poor's 500 viaggia sulla parità a quota 2.580 punti. In positivo il Nasdaq, in rialzo dello 0,23% a quota 6.731 punti.

Tra i singoli titoli spicca il progresso, del 2,5% circa, di Apple. Il colosso di Cupertino ha presentato ieri sera la sua trimestrale e incassato numerose promozioni da primarie banche d'affari.

Questo scritto è redatto a solo scopo informativo, può essere modificato in qualsiasi momento e NON può essere considerato sollecitazione al pubblico risparmio. Il sito web non garantisce la correttezza e non si assume la responsabilità in merito all’uso delle informazioni ivi riportate.