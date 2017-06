Indici Usa poco mossi. Balzo di Alibaba

di Mauro Introzzi

8 giu 2017 ore 16:41

Poco variati i principali indici americani dopo poco più di un'ora di contrattazioni. Il Dow Jones scende dello 0,01% a 21.172 punti mentre lo Standard & Poor's 500 perde lo 0,1% a 2.431 punti. Sulla parità anche il Nasdaq (+0,01% a 6.298 punti).

In grandissima evidenza Alibaba, colosso cinese dell'ecommerce. Il gruppo ha comunicato che prevede per quest'anno una crescita dei ricavi compresi tra il 45 e il 49%. Il giro d'affari salirà così a oltre 34 miliardi di dollari. In evidenza anche la partecipante Yahoo (+6,9%).

