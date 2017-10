Indici Usa in territorio misto. Scivolone di Office Depot (-18%)

di Mauro Introzzi

4 ott 2017 ore 16:46

In territorio misto i principali indici borsistici americani dopo più di un'ora di contrattazioni. Il Dow Jones sale dello 0,05% a quota 22.653 punti mentre lo Standard & Poor's 500 arretra dello 0,03% a 2.534 punti. In calo anche il Nasdaq, che perde lo 0,16% a quota 6.521 punti.

Tra i singoli titoli da segnalare la grande flessione di Office Depot, in calo di oltre 18 punti percentuali. Il gruppo ha annunciato l'intenzione di rilevare, per 1 miliardo di dollari, la società tecnologica CompuCom Systems. Nelle intenzioni della società questa operazione è il primo passo per la trasformazione del gruppo da un retailer tradizionale di prodotti per l'ufficio a una piattaforma di servizi tecnologici per il business.

Questo scritto è redatto a solo scopo informativo, può essere modificato in qualsiasi momento e NON può essere considerato sollecitazione al pubblico risparmio. Il sito web non garantisce la correttezza e non si assume la responsabilità in merito all’uso delle informazioni ivi riportate.