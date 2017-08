Indici Usa in territorio misto. Male Expedia

di Mauro Introzzi

28 ago 2017 ore 17:10

Indici americani in territorio misto dopo quasi 2 ore di contrattazioni. Il Dow Jones perde lo 0,12% a 21.788 punti mentre lo Standard & Poor's 500 avanza dello 0,05% a 2.444 punti. In rialzo più ampio il Nasdaq, in crescita dello 0,28% a 6.283 punti.

Tra i singoli titoli da segnalare il calo di quasi 5 punti percentuali di Expedia. Il gruppo dei viaggi online paga la notizia dell'uscita del direttore generale Dara Khosrowshahi, dato come prossimi amministratore delegato di Uber.

