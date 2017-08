Indici Usa in rosso. Male Nike dopo un downgrade

di Mauro Introzzi

21 ago 2017 ore 17:04

In rosso i principali indici americani dopo circa un'ora e mezza di contrattazioni. Il Dow Jones scende dello 0,14% a 21.645 punti mentre lo Standard & Poor's 500 perde lo 0,12% a 2.423 punti. In rosso più ampio il Nasdaq, in flessione dello 0,45% a 6.189 punti.

Tra i principali titoli da segnalare l'ampia flessione di Nike, in calo di quasi 3 punti percentuali dopo una bocciatura di Jefferies. Gli analisti della banca britannica hanno portato da "buy" (acquistare) a "hold" (mantenere) il loro giudizio sul titolo, riducendo da 75 dollari a 60 dollari il loro prezzo obiettivo sulla società di abbigliamento.

