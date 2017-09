Indici Usa in rosso. Balza GoPro (+15%)

di Mauro Introzzi

7 set 2017 ore 16:40

Partenza in rosso, frazionale, per i principali indici americani. Il Dow JOnes perde lo 0,16% a 21.772 punti mentre lo Standard & Poor's 500 arretra dello 0,15% a 2.462 punti. In lieve calo anche il Nasdaq, in discesa dello 0,09% a 6.388 punti.

Avvio di seduta brillante per GoPro, in salita di circa 15 punti percentuali, dopo che i vertici dell’azienda hanno migliorato le stime sull’utile per azione per il trimestre in corso.

Questo scritto è redatto a solo scopo informativo, può essere modificato in qualsiasi momento e NON può essere considerato sollecitazione al pubblico risparmio. Il sito web non garantisce la correttezza e non si assume la responsabilità in merito all’uso delle informazioni ivi riportate.