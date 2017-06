Indici Usa in rosso. Ancora giù i tech, bene General Electric

di Mauro Introzzi

12 giu 2017 ore 16:53

In calo i principali indici delle borse americane dopo quasi un'ora e mezza di contrattazioni. Il Dow Jones scende dello 0,22% a 21.225 punti mentre lo Standard & Poor's 500 arretra dello 0,25% a 2.426 punti. Più ampio il calo del Nasdaq, in flessione dello 0,7% a 6.165 punti. Come successo venerdì spiccano i ribassi di alcuni big della tecnologia come Apple, in calo del 2,6%.

Tra big del listino bene General Electric (+3,4%), protagonista di un cambio ai vertici. Dopo 16 anni Jeff Immelt si è dimesso dalla carica di amministratore delegato. A sostituirlo sarà John Flannery.

