Indici Usa in rialzo. Soffre Amazon dopo un tweet di Trump

In rialzo i principali indici borsistici americani dopo circa un'ora di contrattazioni. Il Dow Jones sale dello 0,34% a 22.073 punti mentre lo Standard & Poor's 500 avanza dello 0,28% a 2.471 punti. In rialzo dello 0,19% anche il Nasdaq, che si attesta a 6.345 punti.

Tra i principali titoli da segnalare il calo di Amazon, in flessione dello 0,6%. Secondo un tweet del presidente Donald Trump il colosso del web starebbe causando "un grosso danno" ai negozi che pagano le tasse e a "paesi, città e stati" degli Stati Uniti. Secondo il POTUS per colpa di Amazon si perderanno molti posti di lavoro.

Ecco il tweet "incriminato" di Trump:

Amazon is doing great damage to tax paying retailers. Towns, cities and states throughout the U.S. are being hurt - many jobs being lost!