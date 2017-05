Indici Usa in rialzo. Sale Ford dopo le notizie sul ceo

di Mauro Introzzi

22 mag 2017 ore 16:27

In rialzo i principali indici americani dopo circa un'ora di contrattazioni. Il Dow Jones sale dello 0,43% a 20.894 punti mentre lo Standard & Poor's 500 avanza dello 0,35% a 2.390 punti. Mezzo punto percentuale guadagnato dal Nasdaq (+0,5% a 6.114 punti).



In rialzo Ford, in salita dell'1,15% a circa 11 dollari. Il colosso automobilistico di Detroit ha confermato che Jim Hackett, già a capo della divisione Smart Mobility nei 14 mesi scorsi, succederà a Mark Fields alla carica di ceo della società. Il manager uscente ha passato in Ford 28 anni della sua carriera.

