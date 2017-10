Indici Usa in rialzo. Balzo di Twitter

di Mauro Introzzi

26 ott 2017 ore 16:59

In rialzo i principali indici americani dopo quasi 2 ore di contrattazioni. Il Dow Jones sale dello 0,44% a 23.433 punti mentre lo Standard & Poor's 500 avanza dello 0,3% a 2.565 punti. In positivo anche il Nasdaq, in crescita dello 0,21% a 6.578 punti.

Tra i singoli titoli da segnalare il balzo di Twitter, in salita di quasi 15 punti percentuali dopo la diffusione della sua trimestrale. Il sito di microblogging, ha chiuso il trimestre con utile netto ordinario di 0,1 dollari per azione. Le stime degli analisti indicavano un utile per azione (escluse le quote straordinarie) di 0,06 dollari.

