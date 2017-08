Indici Usa in rialzo. +1% per il Nasdaq

di Mauro Introzzi

In rialzo i principali indici americani dopo più di un'ora e mezza di contrattazioni. Il Dow Jones sale dello 0,57% a quota 21.827 punti mentre lo Standard & Poor's 500 avanza dello 0,64%. Di un punto percentuale il progresso del Nasdaq, a 6.276 punti.

In rialzo di un punto percentuale Ford. La casa automobilistica ha firmato un accordo con l'azienda cinese Anhui Zotye che potrebbe portare alla nascita di una joint venture paritetica per la produzione di auto elettriche in Cina.

