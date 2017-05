Indici Usa in positivo. Balza Deere

di Mauro Introzzi

19 mag 2017 ore 17:04

In positivo i principali indici delle borse americane dopo circa un'ora e mezza di contrattazioni. Il Dow Jones sale dello 0,59% a 20.785 punti mentre lo Standard & Poor's 500 avanza dello 0,74% a 2.383 punti. Bene anche il Nasdaq, in salita dello 0,72% a 6.099 punti.

Tra i singoli titoli bene Deere, in progresso dell'8,2%. Il gruppo delle macchine agricole beneficia di una trimestrale positiva, in crescita oltre le attese del consensus, e di un outlook migliorato rispetto alle precedenti indicazioni.

