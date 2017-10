Indici Usa in (lieve) rosso nel trentennale del black monday

di Mauro Introzzi

19 ott 2017 ore 17:13

Apertura in negativo, per i principali indici americani, nel giorno del trentesimo anniversario del crollo del 1987, seduta in cui il Dow Jones perse in una sola giornata il 22% del suo valore.

Dopo quasi 2 ore di contrattazioni l'indice dei primi 30 titoli americani perde lo 0,21% a 23.109 punti mentre lo Standard & Poor's 500 arretra dello 0,2% a 2.556 punti. Mezzo il punto percentuale lasciato sul terreno dal Nasdaq (-0,53% a 6.589 punti).

Balzo di Adobe Systems (+10%). Il colosso del software ha comunicato che l'esercizio 2018 registrerà ricavi e utili maggiori delle attese degli analisti.

