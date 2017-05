Indici Usa in lieve calo. Sale Home Depot

di Mauro Introzzi

16 mag 2017 ore 17:02

In lieve calo gli indici dei principali listini americani. Il Dow Jones scende dello 0,11% a 20.959 punti mentre lo Standard & Poor's 500 arretra dello 0,17% a 2.398 punti. In rosso moderato anche il Nasdaq (-0,05% a 6.146 punti).



In rialzo di un punto percentuale Home Depot. La catena di retaler per la casa ha diffuso la sua trimestrale, dalla quale sono emersi conti migliori delle attese.

