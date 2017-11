Indici positivi a Wall Street (con il nuovo massimo del Nasdaq)

di Edoardo Fagnani

16 nov 2017 ore 22:25

Buona seduta per Wall Street.

Il Nasdaq ha messo a segno un rialzo dell’1,1% a 6.793 punti, dopo aver fissato il nuovo massimo storico a 6.807 punti. Discreta giornata per l’S&P500 (+0,82% a 2.586 punti). Variazione simile per il Dow Jones che ha guadagnato lo 0,8% a 23.458 punti. Rialzo a due cifre per Wal-Mart (+10,9% a 99,62 dollari): i dati del terzo trimestre dell’esercizio 2017/2018 hanno battuto le stime degli analisti. Ottima seduta anche per Cisco Systems (+5,19% a 35,88 dollari), dopo la diffusione dei risultati trimestrali.

Il prezzo del petrolio si è confermato poco sopra i 55 dollari al barile. L'oro è rimasto sotto i 1.280 dollari.

