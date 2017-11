Indici negativi a Wall Street. Balzo di Abercrombie & Fitch

di Edoardo Fagnani

19 nov 2017 ore 20:40

Wall Street in frazionale ribasso nella seduta di venerdì.

Il Nasdaq ha registrato una minima flessione dello 0,15% a 6.783 punti. In rosso anche l’S&P500 (-0,26% a 2.579 punti). In calo di quasi mezzo punto percentuale il Dow Jones che ha ceduto lo 0,43% a 23.438 punti. Seduta spumeggiante per Abercrombie & Fitch (+23,9% a 15,55 dollari). Il titolo del gruppo dell'abbigliamento ha presentato prima dell'avvio delle contrattazioni la trimestrale; il periodo si è chiuso con una crescita di tutti i principali aggregati economico finanziari, saliti oltre le attese.

Questo scritto è redatto a solo scopo informativo, può essere modificato in qualsiasi momento e NON può essere considerato sollecitazione al pubblico risparmio. Il sito web non garantisce la correttezza e non si assume la responsabilità in merito all’uso delle informazioni ivi riportate.