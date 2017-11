In rosso la borsa di Tokyo: Nikkei -0,8%

di Edoardo Fagnani

10 nov 2017 ore 08:05

La borsa di Tokyo ha terminato la settimana con una seduta negativa. L’indice Nikkei ha lasciato sul terreno lo 0,82% a 22.681,5 punti.

Performance negative per i titoli del settore finanziario: Mizuho Financial Group e Mitsubishi UFJ Financial Group hanno perso rispettivamente l’1,07% e l’1,37%.

Questo scritto è redatto a solo scopo informativo, può essere modificato in qualsiasi momento e NON può essere considerato sollecitazione al pubblico risparmio. Il sito web non garantisce la correttezza e non si assume la responsabilità in merito all’uso delle informazioni ivi riportate.