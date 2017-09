In calo i principali indici Usa. Male Nike

di Mauro Introzzi

27 set 2017 ore 16:26

Apertura in calo per i principali indici della borsa americana, ancora in rosso dopo poco più di un'ora di contrattazioni. Il Dow Jones scende dello 0,23% a 22.360 punti mentre lo Standard & Poor's 500 arretra dello 0,3% a quota 2.501 punti. Mezzo punto perso dal Nasdaq (-0,52%) a quota 6.422 punti.

Male Nike, in calo del 4,5%. Il gruppo degli articoli sportivi ha diffuso ieri i conti relativi allo scorso trimestre, che hanno evidenziato un fatturato minore delle attese.

