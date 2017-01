Il Dieselgate non pesa: Volkswagen prima nelle vendite globali (La Repubblica)

di Mauro Introzzi

31 gen 2017 ore 07:15

Il quotidiano scrive che nel 2016 Volkswagen, con vendite globali per 10,3 milioni di veicoli, è stato il primo produttore di auto al mondo, battendo i mostri sacri americani e anche i giapponesi di Toyota che hanno tenuto lo scettro negli ultimi 5 anni.

Nel 2016 la casa tedesca è cresciuta nei due mercati dove è da sempre la numero uno: in Europa e in Cina. In Europa è salita del 3,5%, in Cina del 12,2%. Dati che compensano ampiamente il calo in Usa, dove storicamente il gruppo di Wolfsburg ha sempre avuto difficoltà ad affermarsi. Nel cratere dello scandalo dieselgate il calo delle vendite nel 2016 è stato del 7,6%. Ma su cifre modestissime (323mila auto consegnate nel 2016).

