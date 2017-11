HP Enterprises, i numeri del quarto trimestre 2016/2017 Deludono le previsioni

di Edoardo Fagnani

22 nov 2017 ore 07:35

HP Enterprises ha chiuso il quarto trimestre dell’esercizio 2016/2017 con ricavi per 7,66 miliardi di dollari, in aumento del 4,6% rispetto ai 7,32 miliardi ottenuti nel corrispondente periodo dell’esercizio precedente. Il trimestre si è chiuso con un utile netto di 378 milioni di dollari, in aumento rispetto ai 326 del quarto trimestre del 2015/2016, nonostante la cessione della divisione software. Di conseguenza, l’utile per azione è salito da 0,19 dollari a 0,23 dollari. Escludendo le voci straordinarie, l’utile per azione sarebbe stato di 0,31 dollari. Le stime degli analisti indicavano un fatturato di 7,77 miliardi e un utile per azione di 0,28 dollari.

Per il primo trimestre dell’esercizio in corso i vertici di HP Enterprises prevedono un utile per azione (escluse le voci straordinarie) compreso tra gli 0,2 dollari e gli 0,24 dollari, rispetto agli 0,27 dollari stimati dagli analisti.

Inoltre, HP Enterprises ha annunciato che l’amministratore delegato, Meg Whitman, lascerà la carica a partire dal prossimo primo febbraio.

