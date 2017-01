Future USA sulla parità dopo i dati sul lavoro: brilla Gap

di Edoardo Fagnani

6 gen 2017 ore 14:53

Sulla parità i future a Wall Street a pochi minuti dall’avvio delle contrattazioni; il dato sull’occupazione negli Stati Uniti relativo al mese di dicembre ha evidenziato un incremento inferiore alle attese nella creazione di posti di lavoro.

Il derivato sul Dow Jones è invariato, mentre quello sull’S&P500 recupera lo 0,1%. Segno più anche per il future sul Nasdaq100 (+0,1%).

Previsto un avvio di giornata decisamente positivo per Gap (+6,8% in preapertura), dopo che il gruppo di negozi di abbigliamento ha ritoccato al rialzo le stime finanziarie per l’esercizio in corso, in scia ai dati positivi sulle vendite relativi al mese di dicembre 2016.

