Future USA sulla parità. Brilla Amazon.com

di Edoardo Fagnani

27 nov 2017 ore 14:53

Stabili i future a Wall Street a pochi minuti dall’avvio delle contrattazioni. Il derivato sul Dow Jones e quello sull’S&P500 registrano variazioni minime. Invariato il future sul Nasdaq100, prospettando un nuovo massimo storico per l’indice.

Previsto un avvio di giornata positivo per Amazon.com (+1,1% in preapertura), dopo le prime indicazioni sulel vendite realizzate nel Black Friday, il giorno che ha dato ufficialmente il via alla stagione natalizia negli Stati Uniti.

