Future Usa in rialzo. Occhi su Tesla

di Mauro Introzzi

13 giu 2017 ore 14:58

In rialzo i future dei principali indici borsistici americani. Quello sul Dow Jones sale dello 0,16% a 21.217 punti mentre quello sullo Standard & Poor's 500 avanza dello 0,23% a 2.432 punti. In progresso anche quello sul Nasdaq, in crescita dello 0,41% a 5.742 punti.



Tra i singoli titoli occhi su Tesla: il gruppo delle auto elettriche di Elon Musk potrebbe beneficiare della promozione di Berenberg che ha alzato il rating da "hold" (mantenere) a "buy" (acquistare).

