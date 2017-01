Future USA, il DOW si confermerà sopra quota 20mila punti?

di Edoardo Fagnani

26 gen 2017 ore 15:23

Senza direzione i future a Wall Street a pochi minuti dall’avvio delle contrattazioni. Il derivato sul Dow Jones sale dello 0,1% (dopo aver chiuso la seduta di ieri sopra quota 20mila punti), mentre quello sull’S&P500 è invariato, prospettando nuovi massimi storici per i due indici. Segno più per il future sul Nasdaq100 (+0,2%), anche in questo caso prospettando un nuovo massimo storico per l’indice.

Previsto un avvio positivo per eBay (+6,8% in preapertura) dopo la diffusione dei risultati trimestrali.

