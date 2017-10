Eli Lilly, i conti del terzo trimestre 2017

di Mauro Introzzi

Eli Lilly ha chiuso il terzo trimestre 2017 con ricavi in salita del 9% rispetto all'anno precedente a 5,66 miliardi di dollari.

L'utile per azione, è calato a 53 centesimi per azione dai 73 centesimi dello stesso periodo dell'anno precedente mentre gli utili per azione depurati dalle componenti non ordinarie sono stati pari a 1,05 dollari, dagli 88 centesimi per azione del medesimo trimestre dell'anno precedente. La lettura dell'utile ha battuto, per 2 centesimi, le stime del consensus.

