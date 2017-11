Discreto rialzo per la borsa di Tokyo: Nikkei +0,6%

La Sigla di Negoziazione, o Ticker, è un codice utilizzato per la negoziazione in Borsa. Può servire per negoziare tutti gli strumenti finanziari. Leggi

DeLclima ha annunciato la sigla di un contratto per oltre 9 milioni di euro per la fornitura di macchinari ad alta efficienza per IT cooling per il più grande Data Center Leggi