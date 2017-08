Discreta giornata per Wall Street. Bene il Nasdaq

di Edoardo Fagnani

31 ago 2017 ore 22:21

Indici in rialzo a Wall Street nella seduta odierna.

Spicca il progresso del Nasdaq che è salito dello 0,95% a 6.429 punti. Il Dow Jones ha guadagnato lo 0,25% a 21.948 punti. In recupero di oltre mezzo punto percentuale l’S&P500 (+0,57% a 2.472 punti). Da segnalare lo scivolone di Ciena (-11% a 21,61 dollari). Il gruppo del networking ha comunicato prima dell'avvio delle contrattazioni la sua trimestrale e diffuso previsioni sul trimestre in corso più caute rispetto alle attese degli analisti.

Il prezzo del petrolio è risalito a 47 dollari al barile. L'oro ha sfiorato i 1.330 dollari.

