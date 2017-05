Deutsche Telekom, i risultati del primo trimestre 2017

di Edoardo Fagnani

11 mag 2017 ore 08:20

Deutsche Telekom ha terminato il primo trimestre del 2017 con ricavi per 18,65 miliardi di euro, in aumento del 5,8% rispetto ai 17,63 miliardi ottenuti nei primi tre mesi dello scorso anno. In aumento anche il margine operativo lordo adjusted che è salito da 5,16 miliardi a 5,55 miliardi di euro (+7,5%); di conseguenza, la marginalità è aumentata al 29,3%. In peggioramento, invece, l’utile netto adjusted, che è sceso da 1,05 miliardi a 939 milioni di euro (-10,3%), in conseguenza ai costi contabilizzati per la ristrutturazione delle attività di T-Mobile US.

Nell’intero trimestre le attività operative di Deutsche Telekom hanno generato un flusso di cassa di 1,23 miliardi di euro, mentre gli investimenti sono stati pari a 3,28 miliardi. A fine marzo l’indebitamento netto era pari a 49,96 miliardi di euro.

Il management punta a chiudere il 2017 con un flusso di cassa in aumento del 12% a circa 5,5 miliardi di euro, mentre il margine operativo lordo adjusted dovrebbe attestarsi nell’ordine dei 22,2 miliardi.

Questo scritto è redatto a solo scopo informativo, può essere modificato in qualsiasi momento e NON può essere considerato sollecitazione al pubblico risparmio. Il sito web non garantisce la correttezza e non si assume la responsabilità in merito all’uso delle informazioni ivi riportate.