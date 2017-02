Credit Agricole, i numeri del 2016

di Edoardo Fagnani

15 feb 2017 ore 08:08

Il Credit Agricole ha chiuso il 2016 con un utile netto di 3,54 miliardi di euro (cifra comprensiva dell’introito straordinario di 327 milioni di euro per la cessione della quota in Visa Europe), in leggero aumento rispetto ai 3,52 miliardi registrati nell’esercizio precedente. In contrazione i proventi operativi, scesi da 17,19 miliardi a 16,86 miliardi di euro.

Nel solo quarto trimestre l’istituto francese ha ottenuto un utile netto di 291 milioni di euro, mentre i proventi operativi sono aumentati a 4,58 miliardi; gli analisti stimavano un risultato finale di 315 milioni.

A fine 2016 il Common Equity tier 1 ratio era salito al 12,1%. L’attivo ponderato per il rischio si è attestato a 301 miliardi di euro.

Il management ha proposto la distribuzione di un dividendo di 0,6 euro in contanti, pari a un pay-out del 50%. La cedola sarà staccata il 29 maggio. L’intenzione del management è quella di confermare la cedola anche nel prossimo esercizio.

Questo scritto è redatto a solo scopo informativo, può essere modificato in qualsiasi momento e NON può essere considerato sollecitazione al pubblico risparmio. Il sito web non garantisce la correttezza e non si assume la responsabilità in merito all’uso delle informazioni ivi riportate.