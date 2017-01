Caterpillar taglia le attese

di Mauro Introzzi

26 gen 2017 ore 15:04

Caterpillar ha chiuso lo scorso trimestre con una perdita di 1,35 miliardi di dollari, o 2 dollari per azione, un rosso più ampio rispetto a quello di 16 centesimi dello stesso periodo dell'anno precedente. Togliendo i componenti non ordinari il bilancio del gruppo passa in utile per 83 centesimi per azione, 20 in più rispetto alle attese del consensus.

I ricavi sono stati pari a 9,57 miliardi di dollari, sotto gli 11,03 miliardi dello stesso periodo dell'anno precedente e il consensus di 9,94 miliardi.

Il gruppo ha tagliato da 39 a 36 miliardi di dollari le sue stime sulle vendite 2017.

