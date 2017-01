Brosa Tokyo in forte rialzo (Nikkei +1,8%) in scia a Wall Street

di Edoardo Fagnani

26 gen 2017 ore 08:03

Chiusura in forte rialzo per la Borsa di Tokyo, in scia ai record fissati a Wall Street. L’indice Nikkei ha terminato la giornata con un rialzo dell’1,81% a 19.402 punti.

Seduta decisamente positiva per i titoli del settore finanziario: Mizuho Financial Group e Mitsubishi UFJ Financial Group hanno guadagnato rispettivamente il 3% e il 4,33%.

Questo scritto è redatto a solo scopo informativo, può essere modificato in qualsiasi momento e NON può essere considerato sollecitazione al pubblico risparmio. Il sito web non garantisce la correttezza e non si assume la responsabilità in merito all’uso delle informazioni ivi riportate.