Borse Usa sulla parità. Crolla AMD

di Mauro Introzzi

2 mag 2017 ore 16:32

Poco mossi i principali indici di Wall Street dopo un'ora circa di contrattazioni. Il Dow Jones sale dello 0,08% a quota 20.931 punti mentre lo Standard & Poor's 500 perde lo 0,02% a 2.388 punti. In lievissimo calo anche il Nasdaq (-0,07% a 6.087 punti).

Tra i singoli titoli da segnalare lo scivolone di AMD (-18%). Il gruppo dei chip ha presentato ieri la sua trimestrale: i conti sono risultati in linea con le attese ma le performance del novo prodotto del gruppo, il Ryzen, non hanno convinto gli addetti ai lavori. Molte le bocciature delle case d'affari.

