Bond Spagna: collocati titoli su 4 scadenze

di Mauro Introzzi

15 giu 2017 ore 12:03

In queste ore il ministero dell'economia iberico ha collocato 4,23 miliardi di euro in titoli di stato su 4 scadenze: 2022, 2027, 2032 e 2037. La somma è compresa nell'obiettivo che si era posto il Tesoro spagnolo tra 4 e 5 miliardi di euro.



I controvalori collocati, per i 4 titoli, sono stati pari a 1,821 miliardi per il 2022, 1,093 miliardi per il 2027, 685 milioni per il 2032 e 630 milioni per il 2037.



Per tutti i rendimenti sono stati in calo rispetto all'asta precedente: per il 2022 allo 0,233% dallo 0,379%, per il 2027 a 1,406% da 1,563%, per il 2032 all'1,942% e per il 2037 al 2,323% dal precedente 2,615%.

