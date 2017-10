di Mauro Introzzi

4 ott 2017 ore 15:37

L'agenzia del debito greca ha comunicato di aver collocato dei bond semestrali per un controvalore totale pari a 1,138 miliardi. Il tasso di rendimento si è attestato al 2,35%, in calo dal 2,4% dell‘asta precedente mentre il bid-to-cover è salito a 1,44 da 1,39 di agosto.



