Bond Germania, in leggero calo il rendimento del decennale

di Edoardo Fagnani

8 feb 2017 ore 11:58

La Germania ha collocato titoli di stato con scadenza nel 2027 (decennale) per un ammontare di oltre 2,48 miliardi di euro, rispetto a una domanda di 5,35 miliardi. Il governo tedesco aveva fissato un ammontare massimo di 3 miliardi di euro. Il rapporto di copertura (rapporto tra ammontare richiesto e quantitativo offerto) è stato di 2,2, in aumento rispetto all’1,8 dell’asta di gennaio per i titoli con uguale scadenza.

Il rendimento lordo offerto dal bond è stato pari allo 0,33%, rispetto allo 0,36% del precedente collocamento.

